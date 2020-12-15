Армянское лобби снова пытается столкнуть Россию с Турцией

В исторический день Азербайджана если затрагивается роль Анвара-паши и Нури-паши, почему российские СМИ их ассоциируют с событиями 1915 года, а не 1918 года, когда благодаря легендарным полководцам, мусульмане и тюрки Кавказа были спасены от массового физического уничтожения?!

Об этом Day.Az сказал политолог, общественный деятель, кандидат филологических наук Анар Гасанов

"Я был бы рад, если бы родители назвали меня не Анар, а Анвар, радость удвоилась бы, если б я был Анвар-пашой, - да, в честь того самого героя тюркских народов и мусульман Кавказа, Ближнего Востока и Средней Азии. Это имя навеки в сердцах и в памяти миллионов людей. Но оно не забыто политическими оппонентами коренных народов региона, которые как 100 лет назад так и сейчас известны историческими фальсификациями", - заявил политолог.

По его словам, политические круги Армении с помощью своих посыльных в России, мягко говоря, враждебно представляют публике одного из героев-освободителей мусульман и тюрков Кавказа - генерала Анвара-Паши.

"Легендарная личность с чьим именем связан яркий период борьбы за свободу и независимость азербайджанского и дагестанского народов. То, что на географической карте мира в 1918 году восстановилась азербайджанская государственность под названием Азербайджанская Демократическая Республика - большая заслуга Анвара-паши, военного министра Османской Империи. Благодаря Кавказской исламской армии под командованием османского генерала Нури-паши, вошедшей в Баку и разгромившей совместные силы армянских националистов,

англичан и большевиков, идеологи уничтожения мусульман и тюрков Кавказа не достигли своего желания - их разработанный план оставался незавершенным. Тем самым в сентябре 1918 года был положен конец оккупации Баку, длившейся около года. Тогда 1130 османских военных отдали свои жизни за освобождение братского Азербайджана. Пройдя тяжкий путь борьбы от начала до конца, легендарный генерал Анвар-паша вошел в число героев тюркских и мусульманских народов, таких как: султан Мехмет Фатех, покоривший Стамбул и Надир-шах, взявший Дели", - отметил общественный деятель.

Он напомнил, что имя Анвара-паши на этот раз стало обсуждаться в российских СМИ после выступления Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время Парада Победы в Баку.

"Армянская версия правды об Анваре-паше, якобы давшем команду уничтожить армян в 1915 году, стала повесткой подконтрольных и либеральных СМИ России. Сегодня ни первым и ни вторым нет дела до того, что истина гражданам России, в частности 25-миллионной тюрко-мусульманской части страны, важнее чем идеологический миф. Для "либеральных", соросовских и прочих оппозиционных СМИ Эрдоган - диктатор, и по нему запущен негативный вентиль из-за идеологических соображений. В связи с этим Анвар-паша - это всего лишь повод для критики главы Турции. А подручные СМИ в отношении Анвара-паши исходят из официального документа Государственной Думы от 1998 года, - в Москве депортацию армян из-за восстания и уничтожения турецкого и курдского населения в Турции в 1915 году, называют геноцидом. Здесь Россию, страну Союза Антанты понять можно, ибо они в ответе за тех, кого во время Первой Мировой приурочили... Соответственно, и подконтрольные СМИ руководствуясь этим указом, пропагандируют армянскую версию событий 1915 года. Однако, возникает уместный вопрос: в исторический день Азербайджана если затрагивается роль Анвара-паши и

Нури-паши, почему СМИ их ассоциируют с событиями 1915 года, а не 1918 года, когда благодаря легендарным полководцам,мусульмане и тюрки Кавказа были спасены от массового физического уничтожения?! Ведь Эрдоган вспомнил героев по их заслугам в отношении народов Кавказа, в частности по освобождению Азербайджана в 1918 году. То есть, можно было вести уместные параллели, а не наоборот", - считает он.

Как заявил наш собеседник, очевидно, что негативная журналистика обусловлена также профессиональными качествами авторов.

"Дело в том, что авторы материалов, касающиеся исторических личностей тюркского и исламского миров не понимают в полном объеме значения предмета. Конфликтогенную, тюркофобскую информацию можно связывать с тем, что в "поле" российской журналистики сложились определенные правила представления материала, диктующие допущение эмоциональных, метафорических, излишне усложненных подходов по отношении к Турции и Азербайджану. Можно сделать вывод, что при освещении тем, отдельных представителей тюркского и исламского миров в современной журналистике России не учитывают интересы многонационального населения. В результате проармянские интерпретации действительности из уст российских журналистов могут нести в массовое сознание этническую нетерпимость или конфликтность. Здесь важна гражданская ответственность журналистов, ибо они должны понять, что потенциал журналистики бывает не только созидательным, но и разрушительным. В этом и заключается особая актуальность проблемы - особенно если иметь в виду, что роль российско-турецких отношений будет и впредь расти и усиливаться, влиять на все аспекты жизнедеятельности общества и государства", - подытожил Анар Гасанов.

Абдул Керимханов