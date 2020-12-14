Президент Ильхам Алиев распорядился выплатить материальную помощь мирным жителям, пострадавшим от армянской агрессии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории Азербайджана с 27 сентября 2020 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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