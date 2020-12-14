https://news.day.az/politics/1298203.html Президент Ильхам Алиев распорядился выплатить материальную помощь мирным жителям, пострадавшим от армянской агрессии
Президент Ильхам Алиев распорядился выплатить материальную помощь мирным жителям, пострадавшим от армянской агрессии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории Азербайджана с 27 сентября 2020 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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