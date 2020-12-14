В аргентинских СМИ повествуется о карабахских реалиях

На аргентинском новостном портале www.elpaisdigital.com.ar опубликована статья под заголовком "Что происходит в Нагорном Карабахе?".

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в статье, написанной профессором Университета Адольфо Ибаньеса (Чили) Шахрияром Насировым, подробно говорится об оккупации Арменией исконной азербайджанской земли - Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему 7 районов, 4 резолюциях Совета Безопасности ООН, требующих безоговорочного и безотлагательного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

Отмечая, что Азербайджан, получив развитие, преумножил свое экономическое могущество и военную мощь, превратился в лидера региона Южного Кавказа, Aрмения же находится в нищенском состоянии, автор подчеркивает, что мирные переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ оказались безрезультатными, что в течение почти 30 лет официальный Ереван не был заинтересован в изменении статус-кво. Ряд военных провокаций, учиненных военно-политическим руководством Армении, которое своими недопустимыми заявлениями полностью завело переговоры в тупик, с июля этого года, явились причиной начала войны 27 сентября.

Автор констатирует, что война шла на территориях Азербайджана, к тому же существовал фактор оккупации, поэтому ни одно государство не вмешалось в данный вопрос: "...сегодня мы видим, что статуса-кво, который руководство Армении пыталось удержать на протяжении 3 десятилетий, больше нет. Оккупация завершилась, и в дальнейшем нам предстоит говорить о проблеме мирного сосуществования".

Более подробно со статьей можно ознакомиться на следующем линке: https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/qu-est-pasando-en-nagorno-karabaj/29348