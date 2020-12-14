Общественность Азербайджана серьезно обеспокоена новой картой российских миротворцев

Представленная российскими миротворцами новая карта, выходящая за границы совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года, вызывает серьезную обеспокоенность, сожаление и удивление у общественности Азербайджана, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что манипуляция картами и действия российских миротворцев, превышающие полномочия, открыто показывают нарушение Россией своих обязательств: "Задачи и функции миротворческой миссии регулируются законодательством и совместным трехсторонним заявлением, поэтому российские миротворцы должны строить свою работу в соответствии с этими обязательствами".

Османов подчеркнул, что армянские террористы, укрывшиеся в селах Кохне Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района, совершили нападения на гражданских лиц и военнослужащих азербайджанской армии, в результате есть погибшие и раненые: "Азербайджан предупреждал российских миротворцев и армянскую сторону о том, что будет предпринимать серьезные меры, если будут происходить подобные случаи. В результате проведенной операции, в настоящее время эти села находятся под контролем Азербайджана. Если вновь произойдут подобные случаи, то азербайджанская сторона предпримет адекватные шаги. Поэтому карта, составленная и распространенная российскими миротворцами, не соответствует действительности, и ее за очень короткое время необходимо исправить. Российская сторона прекрасно знает, что развертывание её миротворцев в Нагорном Карабахе было встречено неоднозначно азербайджанской общественностью, вызвало много вопросов и недовольство у определенных групп азербайджанского общества. Происходящие случаи расшатывают лимит доверия азербайджанской общественности к российским миротворцам".

Депутат добавил, что азербайджанская общественность прекрасно помнит, как Россия интенсивно вооружала Армению в период войны: "Азербайджанский народ хорошо знает и то, что Гянджа, Барда и Тертер подверглись ракетным обстрелам именно тем оружием, которое Россия поставила Армении. Определенные силы в России не должны пытаться повторить то, что произошло в Грузии, Украине, Молдове и Беларуси. Видимо, отдельные круги в России не могут осмыслить уничтоженную и взятую в виде трофеев технику, подаренную Армении Россией, которая демонстрировалась на параде Победы в Баку 10 ноября".

Османов не исключил того, что эти круги были сильно раздражены участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в параде: "Россия должна учитывать интересы как азербайджанского народа в осуществлении миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, так и в своей деятельности в регионе. Некоторые российские круги должны понять, что введение ограничений на экспорт сельхозпродукции из Азербайджана, примитивно преподнеся это как нарушение санитарно-эпидемиологических требований, просто искусственный препон, не более того. Азербайджанская общественность все видит и понимает. Это усиливает антироссийские настроения в Азербайджане. Определенным кругам в России следует учесть, что последствия любого шага, направленного против Азербайджана, будет нести Армения. В конечном итоге этот процесс подорвет имидж России в Азербайджане".