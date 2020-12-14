Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев вернулись на Родину

Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев вернулись на Родину. Это произошло благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджанской Республики по делам пленных и пропавших без вести граждан.

Отмечается, что в результате переговоров, проведенных с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил, была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и удерживаемыми лицами по принципу "все на всех", и 14 декабря текущего года данный процесс начался.

Днем в Баку самолетом были доставлены находившиеся в плену и удерживаемые армянской стороной граждане Азербайджана, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые с июля 2014 года находились в заложниках у армянской стороны. После того, как будут осуществлены соответствующие карантинные меры, освобожденные лица воссоединятся со своими семьями.

Азербайджанская сторона и впредь, руководствуясь принципами гуманизма, будет выполнять взятые на себя обязательства по обмену пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших.