Минобороны обнародовало список шехидов Отечественной войны
В дополнение к информации Министерства обороны Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года о 2783 военнослужащих Вооруженных сил, павших шехидами в Отечественной войне, сообщаем, что до сегодняшнего дня были похоронены 2723 шехида.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.
Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов.
Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены.
Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Склоняем голову перед памятью наших шехидов!
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
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