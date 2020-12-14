Шехид Эмиль Шамилов, защищавший Родину

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") представляем читателям Day.Az материал АМИ Trend об известном спортсмене Эмиле Шамилове.

Алпагут - древний тюркский вид спорта со своими канонами, традициями и философией. Слово "алпагут" (алп - воин, "куд" - от слова kutsal - святой) означает Великий воин. На сегодняшний день алпагут - результат синтеза техники разных боевых искусств тюркских народностей.

Этот вид спорта развивал чемпион мира, Европы и Азербайджана по карате Эмиль Шамилов. Он также был председателем Сабунчинского филиала Центра боевых искусств системы Алпагут-Туран, создал свой клуб "Alparslan", юным бойцам передавал азы мастерства, судил различные турниры. И на это он имел полное право, так как был 12-кратным чемпионом Азербайджана, чемпионом мира, Европы и Азии, различных международных турниров по киокушинкай - одной из самых трудных и жёстких разновидностей карате.

В первые дни Второй Карабахской Отечественной войны 24-летний боец ушел добровольцем на фронт, служил в спецназе и героически погиб при освобождении Гадрута 27 октября. Его настигла снайперская пуля... Эмиль Шамилов предан земле в родном поселке Раманы, где родился 3 июля 1996 года.

Его отец Рафиг Шамилов, который является ветераном Первой Карабахской войны, вспоминает, что сын с детства увлекался восточными единоборствами с единственной целью - сразиться с врагом. Каждый раз, поднимая флаг Азербайджана на международных соревнованиях, сын мечтал, что тот будет развеваться в свободной от оккупации Шуше. Однако наш герой так и не дождался того дня, когда его мечта осуществилась.

"Он мне был и сыном, и братом, пользовался большим уважением среди близких и друзей, своих учеников. Горжусь своим сыном...", - с болью в душе говорит отец. "Сын записался добровольцем, с нетерпением ожидая призыва. Когда позвонили из военного комиссариата, Эмиль от радости не мог найти себе места, а я плакала... "Зачем плачешь мама? Я заберу Шушу и вернусь" - такими были слова моего сына", - вспоминает его мать Валида ханум.

Сослуживцы рассказывают, что когда пришли на поле боя, Эмиль и четверо бойцов лежали тяжелораненными. Его хотели спасти, но не успели. Он попрощался с сослуживцами и, прочитав мусульманскую молитву келмейи-шехадет, возвысился к вершине шехидства. Кто умирает с такой молитвой на губах попадает в рай...

Шехид и флаг Азербайджана - эти два святых слова дороги каждому азербайджанцу. Герои погибли с оружием в руках, защищая Родину от армянских оккупантов, и погребены с азербайджанским флагом. Шехидом называют мусульманина, который сражался или прилагал усилия ради Аллаха, Родины, народа и мученически погиб на этом священном пути. В Коране сказано: "Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха (шехидов). Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены".

По исламской традиции, ритуал погребения воина-шехида является особенным - его хоронят в одежде, в которой он был убит, не подвергают омовению и не заворачивают в кяфян (погребальная белая материя), так как предполагается, что он без промедления будет принят в рай как павший, который защищал свою Родину.