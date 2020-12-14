Эрдоган: С победой Азербайджана на Кавказе началась новая эпоха

Карабах - это больше не замороженный конфликт, а олицетворение славной победы справедливости над злом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"С победой в Нагорном Карабахе на Кавказе началась новая эпоха. После этого в регионе будет создан новый статус-кво, где конфликт заменится миром, напряженность - сотрудничеством, вражда - добрососедством. Мы переживаем такой период в глобальной экономике, который возмозно войдет в историю", - сказал глава турецкого государства.