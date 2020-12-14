Баку было передано 12 азербайджанских пленных.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе, генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который сопровождал пленных Азербайджана и Армении.

Мурадов сообщил, что в Ереван возвращены 44 человека по принципу обмена "всех на всех".

Он отметил, что российские миротворцы, будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

Напомним, что ранее в Азербайджан были возвращены Дильгам Аскеров, Шахбаз Гулиев и Амин Мусаев.