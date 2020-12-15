https://news.day.az/politics/1298330.html Минобороны РФ обновило карту миротворческой операции в Карабахе - ФОТО
Минобороны РФ обновило карту миротворческой операции в Карабахе - ФОТО
Минобороны Российской Федерации внесло изменения в карту, на которой показаны территории расположения миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
Как передает Day.Az, на новой карте два села (Кёхня Таглар и Чайлаггала - ред.) в Джебраильском районе снова показаны как территории, находящиеся под контролем армии Азербайджана.
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