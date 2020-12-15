Азербайджан осудил решение США о введении односторонних санкций против Турции

Осуждаем решение США о введении односторонних санкций против Турции за покупку систем противовоздушной обороны С-400, и расцениваем этот шаг в отношении Турции как применение двойных стандартов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Вызывает сожаление, что предложение турецкой стороны решить этот вопрос путем диалога и дипломатии не было принято Соединенными Штатами, являющимися страной-союзником. Азербайджан, как всегда, находится рядом с Турцией и поддерживает ее позицию, основанную на международном праве и справедливости. Мы призываем предпринять соответствующие неотложные шаги для скорейшего решения посредством диалога этого вопроса, касающегося национальной безопасности Турции", - говорится в заявлении.