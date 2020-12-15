https://news.day.az/politics/1298348.html С 13 ноября в Карабахе обнаружены 828 тел армянских военнослужащих
С 13 ноября в Карабахе обнаружены 828 тел армянских военнослужащих
По итогам поисковых работ в Карабахе с 13 ноября обнаружены 828 тел армянских военнослужащих.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на армянские СМИ.
В связи с нарушениями режима прекращения огня в направлении гадрутских сел Чайлаггала и Кохне Таглар в течение последних 3 дней поисковые работы были приостановлены.
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