С 13 ноября в Карабахе обнаружены 828 тел армянских военнослужащих

По итогам поисковых работ в Карабахе с 13 ноября обнаружены 828 тел армянских военнослужащих.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на армянские СМИ.

В связи с нарушениями режима прекращения огня в направлении гадрутских сел Чайлаггала и Кохне Таглар в течение последних 3 дней поисковые работы были приостановлены.