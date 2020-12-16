Азербайджан больше не нуждается ни в каких посредниках

Всего через два дня после Парада Победы, в Баку прибыли сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции и США. Ключевой мыслью встречи стало высказывание Президента Ильхама Алиева в адрес прибывших: "Вы говорили, у конфликта нет силового решения. Мы доказали, что есть".

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Поскольку задачей Минской группы было посредничество в урегулировании конфликта, а сам конфликт уже стал историей, то и необходимости в МГ больше нет, отметила Ниязова. Очевидно, что вина за затягивание конфликта и длительное сохранение статус-кво лежала и на сопредседателях, поэтому Президент Азербайджана четко расставил все точки на "i", заявив, что Минская группа никакого отношения к Победе не имеет.

От России на встрече присутствовал посол РФ в Азербайджане, российского сопредседателя Минской группы не было. В этом, считает наша собеседница, и не было необходимости.

"Подписав трехстороннее заявление о мире, Россия показала своё стремление разрешить конфликт, а неоднократные заявления Владимира Путина о том, что Карабах - это внутренняя проблема Азербайджана, не оставили сомнений в том, что Россия поддерживает территориальную целостность вашей страны", - сказала российский политолог.

По словам Ниязовой, неоспоримым является тот факт, что после освобождения оккупированных территорий, Азербайджану предстоит огромная работа по восстановлению населенных пунктов, экономическому и экологическому восстановлению региона. Это не только проблемы и вызовы, но и возможности. Совершенно очевидно, что в этом контексте страны-участницы Минской группы хотели бы изменить свою политику в отношении Азербайджана, чтобы получить возможность осуществить свои проекты в регионе.

"Что совершенно точно показал Азербайджан всему миру, так это то, что это государство теперь будет исключительно самостоятельно принимать все решения, поскольку способно не строить замки из песка и мечтать, а отвечать за свои слова. Теперь Азербайджану самому выбирать союзников и партнеров, направление экономического и социального развития, способы отстаивания своей территориальной целостности и сохранения границ государства. Азербайджан привлек к себе внимание не только как сильное государство, дружить с которым выгодно по военным и экономическим соображениям, но и как страна, научившаяся вести успешную информационную войну. Теперь Азербайджан не нуждается в посредниках", - заключила Галина Ниязова.

Лейла Таривердиева