В Азербайджане переименовывается один из муниципалитетов

В Азербайджане меняется название муниципалитета села Сагиян Шамахинского района, сообщает Day.Az.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов Азербайджана", приложенный к закону Азербайджана "О территориях и землях муниципалитетов".

Согласно изменению, в списках муниципалитетов название муниципалитета Сагиян Шамахинского района будет заменено на муниципалитет Гюнешли.

Поправка была вынесена на голосование и принята.

Напомним, что на сегодняшнем заседании парламента было принято переименование села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли.