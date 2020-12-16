Армения пытается дискредитировать Россию в Карабахе

В Армении не утихают митинги с призывами к отставке премьера Николы Пашиняна и отменой перемирия, установленого от 9 ноября. Потеряв значителную часть своей военной техники и живую силу, Ереван при этом пытается возобновить оккупационную политику территорий Азербайджана. Таковы, увы последствия государственной пропаганды безнаказанности и попирания норм международного права на протяжении долгих лет. Несмотря на то, что гарантом перемирия в Карабахе стал российский миротворческий контингент, армянская армия не прекращает провокации, теперь же обстреливая территорию Азербайджана через государственную границу. На это, в частности, указывает канадский журналист Нил Хауэр. Он написал в своем твиттере, что мэр армянского города Кафан Геворг Парсян подтвердил информацию о перестрелке между армянскими и азербайджанскими войсками Агаракского района на юге Армении, передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru.

"Вчера на границе в Агараке произошла настоящая перестрелка между армянскими и азербайджанскими войсками", - написал Хауэр, отметив, что жертв удалось избежать.

Между тем, вооруженные силы Армении не оставляют попыток при первой возможности нарушить, режим прекращения огня, достигнутое ценою больших усилий.

Так, уже после объявления режима прекращения огня в соответствии соглашениями, подписанными между лидерами Азербайджана, Армении и России, в лесистой местности поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана остались некие вооруженные формирования. На некоторых участках армянская сторона попросила коридор для вывода своих подразделений. Несмотря на то, что азербайджанская сторона свои обязательства выполнила как и российская, армяне как оказалось не собираются покидать данные участки, и даже успели соорудить там оборонительные позиции. Армянских боевиков достаточно долго уговаривали уйти по-доброму, но армянская сторона лишь тянула время.

В результате недавних инцидентов, которые произошли после объявления режима прекращения огня, трое азербайджанцев были убиты из засады, а 8 декабря во время установки телекоммуникационного оборудования в близи Гадрута погиб азербайджанский военнослужащий и еще был тяжело ранен сотрудник компании "Азерсель".

Призывы сопротивляться очень популярны в армянском сегменте соцсетей. Например, карабахский блогер, активный участник второй Карабахской войны Сем Маилян, у себя на странице в соцсетях призывал партизанскому сопротивлению. "Закапывайте автоматы товарищи, только не забудьте, где закопали", - написал он. А пользователь под ником Гарик Хичоян распространил пост с призывом о том, что армяне не должны покидать село Чайлаггала, которое контролируется азербайджанскими ВС.

Становится ясно, что какую бы не занимал позицию Ереван, в Армении есть силы, которые заинтересованы в срыве договоренностей, установленных усилиями в частности Владимира Путина от 9 ноября. И их голоса все сильнее в информационном пространстве Армении. Про наличие таких сил в Армении предупреждал и глава СВР Сергей Нарышкин.

Неповиновение российским миротворцам, которые подвергая свои жизни риску, обеспечивают мир в Карабахе, исходит от самых высоких политических кругов Армении. Например, лидер Союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян решил съязвить вокруг предостережений Владимира Путина от реваншистских идей, назвав эти заявления "дурацкой логикой".

"Путин сказал - это будет сродни самоубийству. То есть, мы тебя убиваем, а если ты против, то это самоубийство. Подвергшиеся этой дурацкой логике вводят в заблуждение других. И не могут понять, почему не добиваются успеха. Не добьются, потому что только праведный глас может привести к успеху", сказал он. А праведный глас по логике националиста Айрикяна и других лидеров политических партий, которыми управляют политтехнологи из Парижа и Вашингтона, это взяться за оружие. Армянские элиты фактически превратились в инструмент политических игр США и Франции, которые не могут смириться с новой геополитической конфигурацией региона, установленной Россией и Турцией.