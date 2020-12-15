Начальник Генштаба Армении отказался выполнять приказ Пашиняна

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Оником Гаспаряном и сказал, что нужно держать войска в готовности, чтобы по его поручению ввести в Ереван. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Начальник Генштаба поинтересовался о целях таких действий, на что Пашинян ответил, что для охраны специальных объектов. Гаспарян, в свою очередь, заявил: "Пока я являюсь начальником Генштаба, армия не будет вмешиваться во внутриполитические процессы и не будет введена в город".

На этом беседа завершилась, после чего начальник Генштаба связался с министром обороны Вагаршаком Арутюняном и представил свой разговор, попросив о том, чтобы если премьер-министр обратится к нему с тем же вопросом, Пашинян услышал от министра обороны тот же ответ.

Министр обороны пообещал начальнику Генштаба, что поговорит с премьер-министром Пашиняном. Однако через некоторое время Вагаршак Арутюнян позвонил Онику Гаспаряну и сказал, что с правовой точки зрения начальник Генштаба прав, но если поступит приказ, то они обязаны подчиниться и ввести войска в Ереван", - пишет издание.

Оник Гаспарян снова заявил о том, что пока он является начальником Генштаба, войска не будут введены в город.

Гаспарян заявил, что он не собирается делать армию участницей внутриполитических процессов и превращать ее в орудие властей Армении.