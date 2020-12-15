Генеральный директор Центра исследований исламской истории, искусства и культуры направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный директор Центра исследований исламской истории, искусства и культуры, профессор Халит Эрен направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

С большой радостью встретили известие об освобождении победоносной Азербайджанской армией стратегически важного города Шуша от армянской оккупации. Завоевание этой великой Победы накануне Дня флага - знаменательное событие. Хвала великому Аллаху. Ваше превосходительство, горжусь тем, что поздравляю братский азербайджанский народ и победоносную Азербайджанскую армию.

Освобождение в короткие сроки находившегося 30 лет под армянской оккупацией Карабахского региона Азербайджанской армией, добившейся ярких побед под Вашим руководством как Победоносного Верховного главнокомандующего, является славной страницей новейшей истории Азербайджана. Да упокоит Аллах души ставших шехидами в Отечественной войне военнослужащих и гражданских лиц.

Пусть Аллах всегда оберегает Ваше превосходительство, дружественный Азербайджан и исламский мир от войн и катастроф, дарует мир и процветание Вашему народу, вечную независимость Вашей стране".