БПЛА ГПС обезвредили большое количество боевой техники, командных пунктов управления и живой силы ВС Армении

В ходе Отечественной войны Азербайджана беспилотными летательными аппаратами Государственной пограничной службы (ГПС) "Harop", "Ялгузаг" и "Hermes" было уничтожено 290 целей армянских ВС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в письме, направленном Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву начальником ГПС, генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

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