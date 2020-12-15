https://news.day.az/politics/1298524.html БПЛА ГПС обезвредили большое количество боевой техники, командных пунктов управления и живой силы ВС Армении - Эльчин Гулиев
БПЛА ГПС обезвредили большое количество боевой техники, командных пунктов управления и живой силы ВС Армении - Эльчин Гулиев
В ходе Отечественной войны Азербайджана беспилотными летательными аппаратами Государственной пограничной службы (ГПС) "Harop", "Ялгузаг" и "Hermes" было уничтожено 290 целей армянских ВС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в письме, направленном Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву начальником ГПС, генерал-полковником Эльчином Гулиевым.
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