Максим Шевченко побывал в Гяндже, где армяне совершили теракты

Российский журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко посетил жилые места Гянджи, которые подверглись ракетным обстрелам армян во время войны.

"После прекрасного Шекинского дворца, приходится показывать развалины Гянджи, куда ударила армянская ракета. Здесь погибли женщины, дети. Некоторые ослепли. Ни одного военного. Военных объектов здесь вообще даже рядом нет. До аэропорта, по которому якобы били армяне, очень далеко. Это парк победы, посвященный победе над фашизмом и сюда ударил "Скат". Чистый вид терроизма", - сказал Шевченко в Instagram Stories, передает Day.Az.