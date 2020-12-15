Баку имеет право уничтожать армян, отказывающихся покидать сёла Кохне Таглар и Чайлаггала

Произошедшие на прошлой неделе нападения военных ВС Армении на азербайджанских солдат и гражданских лиц на территории Азербайджана, перевели армянских военных, все еще остающихся на азербайджанской земле, в статус международных террористов. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом Вестник Кавказа рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, говоря о необходимости вывода бывших оккупационных войск Армении из Азербайджана вплоть до последнего солдата, передает Day.Az.

"Эти войска, оставшиеся в Азербайджане, должны классифицироваться, как минимум, как незаконные вооруженные формирования. Теперь же, после того как часть армянских военных напали на азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, их статус изменился на международных террористов. Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и присутствие любых незаконных иностранных вооруженных формирований на его территории представляет собой угрозу безопасности. Поэтому, безусловно необходимы меры по демилитаризации этих формирований и вывода их на территорию Армении", - указал Игорь Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что ни о какой "партизанской войне" речи не идет, ведь это незаконно находящиеся на территории Азербайджана иностранные граждане. "Если кто-то решил поиграть в партизанскую войну, он должен понимать, что это не партизаны, а международные террористы со всеми вытекающими последствиями для таких людей. Очевидно, что их деятельность в Азербайджане стимулируется идеологически, а возможно и материальными средствами со стороны реваншистских кругов в Армении, не согласных с трехсторонним соглашением и прекращением войны", - заявил он.

"К сожалению, мы слышим призывы, причем сформулированные целым рядом достаточно заметных фигур, к ведению так называемой партизанской войны. Люди, которые говорят такое в публичном пространстве, должны быть привлечены к ответственности за призывы к международному терроризму. Здесь генеральная прокуратура и спецслужбы Азербайджана должны действовать последовательно, в том числе обращаться к российским коллегам, когда необходимо. Атакующим на территории Азербайджана азербайджанских военных и гражданских лиц вооруженным гражданам Армении нет других определений, кроме международных террористов.

Надо ставить вопрос о признании их террористами - если они продолжат вылазки, Азербайджан будет вынужден их уничтожать в соответствии с нормами международного права. В данном вопросе не может быть никаких двойных стандартов", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".