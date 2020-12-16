Азербайджан своих не бросает

Карабахский конфликт завершился. И только после военной победы Азербайджана стало возможно осуществление предлагавшегося азербайджанской стороной все годы оккупации варианта обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех".

Много лет Баку предлагал противнику сделать этот гуманный и честный шаг, но всякий раз встречал сопротивление Армении.

Накануне в Азербайджан были возвращены 14 содержавшихся в армянском плену лиц. 12 из них - военнослужащие, взятые в плен в ходе последней войны. Двое - заложники, удерживавшиеся армянской стороной в течение шести лет.

Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев

Не ошибемся, если скажем, что возвращение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева стало особым событием. Вынужденные переселенцы из Кельбаджара, в июле 2014 года они загорелись идеей проведать могилы родных и тайными тропами пробрались на оккупированные территории. Кельбаджар - это горная страна, и кому как не прожившим всю жизнь в этих краях людям знать все пути и перевалы. Но выполнить задуманное не удалось. На азербайджанцев началась охота. В результате третий из переселенцев - Гасан Гасанов был застрелен спецназом, а Гулиев и гражданин России Аскеров взяты в плен. Было возбуждено уголовное дело, в Ханкенди состоялся "суд", незаконно приговоривший Аскерова по надуманным обвинениям к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22-м годам лишения свободы.

За прошедшие шесть лет Азербайджан неоднократно ставил вопрос об освобождении кельбаджарцев, обращался в международные организации, в Евросуд. Но армянская сторона упорствовала. Находясь в руках сепаратистов, заложники подвергались пыткам и издевательствам, тем не менее международные гуманитарные структуры оказались бессильны вмешаться. С началом войны, видимо, считая Аскерова с Гулиевым средством для шантажа, перевезли из Ханкенди в Армению. И только сила заставила Ереван пойти на попятную.

Буквально накануне второй карабахской войны, 24 сентября в ходе дебатов в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Ильхам Алиев еще раз поставил перед международным сообществом эту проблему. "Правительство Армении отвергло предложение азербайджанской стороны об обмене пленными по принципу "всех на всех". Азербайджанские гражданские лица Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в плен при посещении могил родителей на оккупированных территориях и подвергнуты пыткам. Они более шести лет находятся в плену", - заявил азербайджанский лидер.

Через несколько месяцев, освободив свои земли, Азербайджан добился и освобождения заложников, еще раз доказав всем, что, во-первых, азербайджанское государство своих не бросает, и во-вторых, справедливости добиться в этом мире можно пока что только силой.

Освобождение Аскерова и Гулиева это не первый факт, доказывающий, что руководством Азербайджана всегда находится рядом со своими гражданами.

Рамиль Сафаров

Самый громкий случай, который до сих пор вызывает приступы бешенства у наших соседей, это освобождение азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, осужденного в Венгрии за убийство армянина.

Рамиль Сафаров родился в Джабраильском районе и был вынужденным переселенцем. Участвуя в натовских учениях в 2004 году, был обвинен в убийстве армянского офицера Гургена Маркаряна, оскорбившего азербайджанский флаг. По приговору Будапештского суда, Сафаров был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет.

Приговор был крайне жестким и несправедливым, и азербайджанская сторона пыталась добиться его пересмотра. Атмосфера вокруг дела Сафарова была обеспечена армянской стороной, сам процесс находился под истеричным контролем армян и их лобби в Европе и США. По этой причине вопрос натыкался на непроходимые препятствия.

Но справедливость все же восторжествовала. Для этого потребовалась беспрецедентная активность азербайджанской дипломатии и настойчивость лично Президента Азербайджана. 31 августа 2012 года Сафаров был экстрадирован в Азербайджан и помилован распоряжением Президента страны.

Через несколько дней после этого на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в Баку, Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопрос о деле Сафарова, сказал следующее: "Что касается вопроса Рамиля Сафарова, то еще раз хочу заявить, что решение было принято в соответствии с нормами и правилами международного права. Я просто хочу напомнить армянам. Человек, совершивший в 2001 году в аэропорту Орли во Франции террористический акт, приведший к гибели граждан европейских стран и Америки, был экстрадирован из Франции в Армению. Несмотря на то, что он не был гражданином Армении, президент Армении помиловал его. Я не хотел бы проводить параллель между террористом и нашим офицером. Но наш офицер уже отбыл 9 лет ареста. Он был наказан, а решение о его помиловании является правильным с правовой точки зрения. Это решение, принятое Президентом, и это правильное решение. Азербайджан вернул на родину своего офицера".

Теперь уже армянской стороне пришлось обивать пороги международных организаций, чтобы обвинить Баку в "покрывательстве терроризма", а Венгрию в содействии. Но все было зря. 18 сентября этого года Европейский суд по правам человека поставил точку в этом вопросе. ЕСПЧ отклонил армянские претензии о взаимосвязи инцидента с государством Азербайджан, расценив убийство Гургена Маркаряна как личный поступок Сафарова. Другим решением ЕСПЧ подтвердил, что по факту экстрадиции Рамиля Сафарова в Азербайджан не выявлено процессуальных нарушений, в связи с чем и иски против Венгрии также были отклонены.

Мубариз Ибрагимов

Азербайджану очень не повезло с противником. Армения на протяжении всех лет противостояния демонстрировала крайнюю жестокость, подлость, отсутствие чести и совести. Армяне воевали даже с мертвыми.

18 июня 2010 года подразделения вооруженных сил Армении спровоцировали перестрелку у села Чайлы Тертерского района Азербайджана. Прапорщик Мубариз Ибрагимов вступил в неравную схватку с противником. Он в одиночку уничтожил и ранил множество армянских военнослужащих, причем на территории, контролируемой противником. Неравный бой продолжался несколько часов и завершился только с гибелью героя.

Тело Мубариза осталось на стороне противника. И многие месяцы шла борьба за его возвращения и захоронение на родине.

Герой вернулся домой только 6 ноября 2010 года, после подписания 27 октября президентами России, Азербайджана и Армении декларации. Но этому дню предшествовали месяцы борьбы. Армянская сторона цинично путала след, то заявляя, что тела Мубариза у нее нет, то утверждая, что не получала никаких обращений от международных организаций, то обвиняли азербайджанскую сторону в провокации.

Этот вопрос был жестко поставлен Президентом Ильхамом Алиевым на состоявшейся в октябре 2010 года встрече с армянским коллегой в Астрахани. В конце концов армянская сторона была вынуждена подтвердить факт нахождения тела Мубариза Ибрагимова на подконтрольной ей территории.

Спустя шесть месяцев после гибели, тело героя было возвращено Азербайджану и захоронено на второй Аллее Почетного захоронения в Баку.

Сегодня на том посту, где противостоял в одиночку многочисленному врагу Мубариз, развевается флаг Азербайджана.

На церемонии прощания с Мубаризом Ибрагимовым и другим шехидом - Фаридом Ахмедовым 7 ноября 2010 года Президент Ильхам Алиев сказал: "В июне и сентябре этого года в боях за территориальную целостность страны геройски погибли наши военнослужащие - Мубариз Ибрагимов и Фарид Ахмедов. В течение этих месяцев мы стремились поскорее вернуть их тела на Родину, несмотря на то, что это было очень трудно. Армянская сторона, пренебрегая всеми цивилизованными нормами, отказывалась возвращать тела наших героических сынов. Это невиданное зверство, действие, не вмещающееся в рамки никакой морали, никаких религиозных норм. Но мы верили. Верили, что возвратим тела наших сынов, и этот день настал"...

В августе 2014 года Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопрос о судьбе кельбаджарцев-заложников во время встречи с жителями поселка Гузанлы, заверил, что азербайджанская сторона постарается решить этот вопрос. Не впервой. "Такие случаи бывали и раньше, и каждый раз Азербайджан, используя собственные возможности, возвращал своих граждан. Как бы это не было трудно, мы сделали это", - заявил глава государства.

Сегодня Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев вернулись на Родину. Потому что Родина о них помнила и делала все для их возвращения.\

Лейла Таривердиева