Азербайджан снова доказал, что своих не бросает

Освобождение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева - это важное событие, которого ждали их близкие и родные, да и вся азербайджанская общественность целых 6 лет.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Тема освобождения наших заложников, отметил он, была одной из ключевых все годы переговорного процесса, но никак не решалась. Не удавалось сдвинуть ее с мертвой точки. Минская группа тоже пыталась зафиксировать свое участие в этом процессе, но, как обычно бывает с этой структурой, она все провалила.

"Азербайджанская сторона не раз заявляла, что выступает за обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех", однако, армянская сторона уклонялась от принципа, выдвигала всякие отговорки. Как неоднократно говорил Президент Ильхам Алиев, лишь победоносные действия азербайджанской армии смогли изменить ту реальность на нынешнюю. Именно изменение геополитических реалий в регионе послужило отправной точкой для реализации принципа "всех на всех". Азербайджанского принципа и подхода. В результате заложники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были освобождены", - сказал Велизаде.

По словам нашего собеседника, необходимо отметить настойчивость азербайджанской стороны, уверенность Президента страны в достижении цели, в том, что именно справедливая позиция позволяет обеспечить конструктивное решение всех вопросов. Наша страна десятилетия доказывала свою приверженность гуманистическим нормам и принципам, демонстрировала готовность встать на защиту своих граждан. Мы помним, как благодаря действиям руководства страны, азербайджанских дипломатов и юристов был возвращен в Азербайджан Рамиль Сафаров. И не только этот факт, но и многие другие, имевшие место в последние годы, говорят о том, что азербайджанская сторона всегда стояла на страже интересов своих граждан и никогда не закрывала глаза даже на малейшие инциденты, связанные с необъективными, ангажированными армянской стороной подходами.

"В этом свете возвращение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева поставило точку в многолетних затяжных процессах и еще раз показало, что, к сожалению, в современном мире силовое принуждение противника не имеет альтернативы. А переговорные площадки - и наш печальный опыт об этом говорит - зачастую служат для пролонгации ситуации "ни войны ни мира", когда подобного рода сложные вопросы не решаются", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева