На сайте чилийского новостного агентства Infogate опубликована статья председателя Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева под заголовком "Будущее мира между Арменией и Азербайджаном требует серьезного пересмотра подходов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье подчеркнуто, что будущий мир должен быть основан на прочном соглашении, основанном на сосуществовании и сотрудничестве. Однако главная проблема заключается в нежелании армян жить вместе с азербайджанцами.

Чилийское агентство со ссылкой на Ф.Шафиева информирует читателей о подписанном 10 ноября 2020 года при посредничестве России заявлении о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, которое положило конец Второй Карабахской войне. Азербайджан освободил стратегически важный город Шушу в центре Нагорного Карабаха, а также семь прилегающих к нему районов, оккупированных армянами. Этим соглашением, отмечает Infogate, закончилась почти тридцатилетняя оккупация международно признанной территории Азербайджана.

Ф.Шафиев пишет, что западные СМИ акцентировали внимание на геополитических последствиях этого конфликта с упором в первую очередь на роль России и Турции, не затрагивая из-за определенных факторов основные моменты, которые гарантировали бы устойчивый мир на Южном Кавказе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в отличие от многих других постсоветских лидеров, сумел выстроить конструктивные отношения с Москвой. В результате во время Второй Карабахской войны Президент Владимир Путин неоднократно признавал, что оккупированные территории Азербайджана имеют международно признанный статус и что обязательства России перед Арменией не распространяются вне границ Армении.

Автор отмечает, что директор по исследованиям Института Центральной Азии и Кавказа Сванте Корнелл считает, что Армении нужен новый подход к своему будущему, что требует улучшения отношений с соседями. Если Ереван будет настаивать на признании независимости так называемой НКР, то страна окажется в ловушке дальнейшей изоляции без независимой внешней и экономической политики.

В статье подчеркнуто, что соглашение о прекращении огня открывает для Армении путь к возрождению, создает возможность стать нормальной страной без исторических комплексов, фобий и мифов.