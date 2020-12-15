Сестра шехида: Он сказал невесте, что его будут встречать как героя. Так и случилось...

24-летний Рагим Сардарлы из села Джанахыр Хачмазского района с первых дней Отечественной войны ушел добровольцем на фронт.

Как передает Day.Az, региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ навестил семью героя. Родные Р.Сардарлы сообщили, что он обратился в военный комиссариат после июльских боев в Товузе и прошел регистрацию в качестве добровольца. Участвовал в Отечественной войне с 29 сентября. Рагим принимал активное участие в боях за Физули, Джебраил и Губадлы. Героически погиб в битве за Шушу.

Отец шехида - Рафик Мамедов рассказал о непререкаемом авторитете сына в селе, в кругу друзей и знакомых. "Рагим считал, что должен непременно быть на передовой. Он беззаветно любил Родину и готов был в любой момент отдать жизнь за нее. Мы беседовали с ним по телефону. Он всячески подбадривал нас, говорил, что мы разгромили врага и скоро одержим победу, обещал вернуться героем", - сказал Р.Мамедов.

В этом году Рагим Сардарлы поступил в Университет культуры и искусств, что было его давней мечтой.

"Он с самого детства был инициативным, хотел быть впереди. Он достоин самых теплых, самых добрых слов. Мой героический сын. Мы готовились к его свадьбе...", - поделилась своими воспоминаниями о сыне Эсмира Мамедова.

"Он обещал вернуться. Говорил, чтобы не переживала о нем. Невесте сказал, что его будут встречать как героя. Так и случилось... Я горжусь своим братом-героем", - призналась сестра Рагима - Мелек Мамедова.

Двоюродный брат шехида Рашад Мамедов рассказал об участии Рагима в апрельских боях. По словам Р.Мамедова, в ходе последнего телефонного разговора Рагим поведал об ожесточенных боях и продвижении Азербайджанской армии. Он сообщил семье о вхождении азербайджанской армии в Шушу и скором окончательном освобождении Карабаха.

8 ноября, в день освобождения Шуши, семье Рагима сообщили о том, что он стал шехидом. Герой Отечественной войны был похоронен в родном селе Джанахыр.