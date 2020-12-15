https://news.day.az/politics/1298649.html Рамиз Ровшан поблагодарил Президента Ильхама Алиева за Победу и предоставленную ему квартиру - ВИДЕО
Рамиз Ровшан поблагодарил Президента Ильхама Алиева за Победу и предоставленную ему квартиру - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил квартиру народному поэту Рамизу Ровшану.
Как передает Day.Az, в эфире Real İntervyu Рамиз Ровшан выразил признательность главе государства за этот шаг.
"Неожиданные подарки всегда приятны. Квартира - это подарок, радующий человека. Но самый большой подарок для меня - это освобождение от оккупации Карабаха. Его мне подарила азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Это оценка, которая дана моему творчеству. Благодарю за это", - сказал Рамиз Ровшан.
Отметим, что сегодня Рамизу Ровшану исполняется 74 года.
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