Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих вооруженных сил Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.