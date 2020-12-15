https://news.day.az/politics/1298653.html Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана орденами и медалями
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана орденами и медалями
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих вооруженных сил Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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