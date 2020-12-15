Многие последуют примеру Азербайджана

Российский журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко выступил с заявлением во время визита в Гянджу.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится:

"Давление на меня - это ничто, это не больше, чем давление ветра. Поэтому я могу сказать, что мое мнение - это не только мнение Шевченко, что это мнение огромного числа российских граждан, голосов которых вы не услышите на официальных телеканалах России. Но это те, которые живут в Москве, в Казани, в Уфе, в Якутске, на Кавказе, они понимали, что несмотря на оголтелую пропаганду, которая шла по государственным каналам, правда на стороне Азербайджана. Поверьте, подавляющая часть русского народа, других народов России - татарского, башкирского, народов Кавказа, всегда была с вами, потому что мы на стороне правды и справедливости. И несмотря на то, что вам иногда кажется, что голос телевидения это голос России, знайте - это не так. Это голос тех, кто точно так же подавляет Россию, как отбирали вашу родину. Вы восстановили справедливость, я думаю, что глядя на вас, многие последуют этому примеру", - заявил журналист в Гяндже.