https://news.day.az/politics/1298660.html Ряду сотрудников МЧС Азербайджана присвоены высшие воинские и высшие специальные звания
Ряду сотрудников МЧС Азербайджана присвоены высшие воинские и высшие специальные звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям высших воинских и высших специальных званий.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, следующим сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана присваиваются высшие воинские и высшие специальные звания:
высшее воинское звание генерал-майор
полковнику Эльчину Ширхан оглу Адыгёзалову
полковнику Этибару Расул оглу Исмаилову
высшее специальное звание генерал-майор внутренней службы
полковнику внутренней службы Хикмету Мардан оглу Аббасову.
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