Ряду сотрудников МЧС Азербайджана присвоены высшие воинские и высшие специальные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям высших воинских и высших специальных званий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, следующим сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана присваиваются высшие воинские и высшие специальные звания:

высшее воинское звание генерал-майор

полковнику Эльчину Ширхан оглу Адыгёзалову

полковнику Этибару Расул оглу Исмаилову

высшее специальное звание генерал-майор внутренней службы

полковнику внутренней службы Хикмету Мардан оглу Аббасову.