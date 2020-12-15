https://news.day.az/politics/1298665.html В Азербайджане официально появилась еще одна политическая партия
В Азербайджане официально появилась еще одна политическая партия
Партия "Будущий Азербайджан" взята на государственный учет.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в ходе коллегиального заседания в министерстве юстиции.
Было отмечено, что, изучив в министерстве соответствие законодательству учредительных документов, представленных на основании заявления партии "Будущий Азербайджан", в коллегии было принято решение взять ее, а также ряд некоммерческих юридических лиц, на государственный учет.
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