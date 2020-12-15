https://news.day.az/politics/1298685.html Тюркский совет осудил санкции США в отношении Турции
Тюркский совет осудил санкции США в отношении Турции
Тюркский совет под председательством Азербайджана осудил санкции США против Турции.
Об этом, как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении на официальной странице в Twitter Тюркского совета.
"Решение США ввести односторонние санкции против Турции несправедливо. Мы поддерживаем Турцию и её предложение решить этот вопрос объективным, реалистичным и политически непредвзятым образом посредством диалога и дипломатии", - говорится в сообщении.
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