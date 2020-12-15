Тюркский совет осудил санкции США в отношении Турции

Тюркский совет под председательством Азербайджана осудил санкции США против Турции.

Об этом, как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении на официальной странице в Twitter Тюркского совета.

"Решение США ввести односторонние санкции против Турции несправедливо. Мы поддерживаем Турцию и её предложение решить этот вопрос объективным, реалистичным и политически непредвзятым образом посредством диалога и дипломатии", - говорится в сообщении.