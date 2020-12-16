https://news.day.az/politics/1298701.html В Праге предотвращена провокация армян - ФОТО
В Праге предотвращена провокация армян - ФОТО
Азербайджанская община, проживающая в Праге, предотвратила очередную провокацию армян.
Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, армяне наклеили на Стену Джона Леннона в столице Чешской Республики необоснованные лозунги, призывающие остановить азербайджанскую, турецкую и израильскую армии и признать Нагорный Карабах как независимое государство.
Активисты нашей диаспоры, оперативно отреагировав на это, сорвали бумаги с лозунгами, не допустив, чтобы надписи, не отражающие реальности, пачкали Стену Леннона.
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