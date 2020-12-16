В Праге предотвращена провокация армян

Азербайджанская община, проживающая в Праге, предотвратила очередную провокацию армян.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, армяне наклеили на Стену Джона Леннона в столице Чешской Республики необоснованные лозунги, призывающие остановить азербайджанскую, турецкую и израильскую армии и признать Нагорный Карабах как независимое государство.

Активисты нашей диаспоры, оперативно отреагировав на это, сорвали бумаги с лозунгами, не допустив, чтобы надписи, не отражающие реальности, пачкали Стену Леннона.