Минская группа ОБСЕ может решать только гуманитарные вопросы

Мы все отлично понимаем, что Минская группа ОБСЕ фактически перестала существовать.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов, комментируя вопрос неэффективности Минской группы ОБСЕ.

Российский эксперт подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт разрешен, и сейчас все переговоры надо вести в конструктивном русле, а не так, как они шли последние три десятилетия.

"Сейчас есть возможность для того, чтобы решать чисто гуманитарные вопросы. Вопросы обустройства людей, возвращения беженцев, восстановления населенных пунктов. Но уже не статуса Нагорного Карабаха, и в этом как раз большая заслуга азербайджанской армии", - добавил он.