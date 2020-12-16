https://news.day.az/politics/1298843.html Эльман Абдуллаев назначен постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Эльман Абдуллаев назначен постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Эльмана Тельман оглу Абдуллаева постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства, Эльман Абдуллаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Эфиопии, Кении, Джибути и Руанде, а также с должности постоянного представителя Азербайджана при Африканском Союзе и отделении ООН в Найроби.
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