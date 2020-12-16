Главаря сепаратистов Арутюняна выбрасывают на свалку истории

Армянские СМИ сообщают, что события в Карабахе вступили во взрывоопасную фазу.

Как передает Day.Az, за создавшуюся в Карабахе ситуацию в равной степени считают ответственным Араика Арутюняна, который принимал все решения вместе с Николом Пашиняном.

"На данном этапе активно обсуждается вопрос отставки руководителей силовых структур. Нам сообщили, что под большим сомнением также вопрос пребывания Араика Арутюняна на посту "президента". Вместе с тем сейчас обсуждается вопрос формирования правительства национального согласия, в котором будут существенно сокращены рычаги А.Арутюняна".

Требование об отставке и изолировании Араика Арутюняна выдвигают АРФД и Виталий Баласанян, а также гражданские инициативы, которые довольно активно выступают за частичное или полное отстранение власти.