https://news.day.az/politics/1298873.html МО Армении подтвердило, что 60 их солдат вчера попали в плен
МО Армении подтвердило, что 60 их солдат вчера попали в плен
В Нагорном Карабахе пропала группа армянских военнослужащих из 60 человек, написал Артак Бегларян.
"В связи с информацией о новых армянских военнопленных я связался с рядом органов и находящихся на месте военнослужащих. Согласно полученным мной предварительным данным, в районе Гадрутского района пропала группа из порядка 60 человек в рамках одного подразделения", - написал Бегларян.
Ранее в социальных сетях появились видеоролики, на которых более ста армянских военных без оружия идут в неизвестном направлении, их сопровождает большой отряд азербайджанских военных. МО Армении подтвердило, что они оказались в плену.
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