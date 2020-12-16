В результате поисковых операций в Физули и Джабраиле обнаружены тела 64 армянских военнослужащих

В результате поисковых операций в Физули и Джабраиле обнаружены тела 64 армянских военнослужащих. 

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, всего найдены останки 892 погибших армянских военнослужащих. 

Сообщается, что сегодня поиски вновь продолжаются в физулинско-джабраильском направлении. 