https://news.day.az/politics/1298876.html В результате поисковых операций в Физули и Джабраиле обнаружены тела 64 армянских военнослужащих
В результате поисковых операций в Физули и Джабраиле обнаружены тела 64 армянских военнослужащих
В результате поисковых операций в Физули и Джабраиле обнаружены тела 64 армянских военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, всего найдены останки 892 погибших армянских военнослужащих.
Сообщается, что сегодня поиски вновь продолжаются в физулинско-джабраильском направлении.
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