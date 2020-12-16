Азербайджанские и российские эксперты поддержали Турцию в связи с санкциями США

Санкции США против Секретариата оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще троих турецких чиновников, введенные на днях за российско-турецкую сделку по поставкам С-400, были осуждены властями всех основных партнеров и союзников Турции - России, Ирана и Азербайджана. О том, что означает подобное единство для будущего региона Большого Кавказа, "Вестник Кавказа" побеседовал с экспертами-востоковедами Юрием Мавашевым, Гюльнарой Мамедзаде и Фархадом Ибрагимовым, передает Day.Az.

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев - Москва не могла не поддержать Анкару в сложившейся санкционной ситуации, поскольку глобальные национальные интересы обеих стран сегодня сходятся. "И Россия, и Турция недовольны сложившимся международным порядком и хотят его так или иначе изменить, для чего предпринимают определенные шаги, в том числе, создавая новые форматы взаимодействия. Яркий пример - это трехстороннее Заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, благодаря которому из нагорно-карабахского урегулирования были выведены внешние силы, а остались в нем только заинтересованные региональные страны", - сказал он.

"Это верный и конструктивный подход - шаг за шагом избавляться от влияния внерегиональных игроков, как Франция и США, и максимально пытаться договориться с соседями. Дело в том, что только региональные игроки могут исповедовать по-настоящему ответственные подходы. Россия и Турция находятся в общем для них регионе, чем и продиктована необходимость договариваться и поддерживать друг друга, ведь наши народы и государства и дальше будут оставаться соседями. Глобалистские же структуры, ассоциируемые с США и ЕС, предлагая свои решения, руководствуются не региональными интересами, а своими собственными, которые экстраполируют на далекие от них страны", - обратил внимание Юрий Мавашев.

"Понимание этого способствует сближению стран Большого Кавказа - России, Турции, Ирана, Азербайджана - и их взаимной поддержке на международной арене. Есть осознание того, что только если региональные игроки идут рука об руку и держатся спина к спине, можно быть уверенными в том, что им удастся сформировать очертания более справедливого международного порядка. А если дать на растерзание санкциям Турцию, то долго это все не просуществует. В Турции ведь есть определенные силы, которые очень хотят построить тесные отношения с Джо Байденом. Поэтому очень здраво, что страны региона решили еще раз подчеркнуть, тем самым поддержав Турцию в неприятии санкций, что речь идет о суверенных государствах, что мы все вместе так или иначе стоим на одних и тех же позициях и не разделяем введение санкций за покупки оружия", - заявил востоковед.

Таким образом было подчеркнуто, что санкции против одной страны, Турции, - это санкции против всех ее партнеров и союзников. "Раньше такого единства в позициях региональных государств не было, и очень хорошо, что теперь они действуют совместно. Россия страдает от санкций уже 6 лет, Иран страдает от санкций на протяжении многих десятилетий. Запугиванием санкциями против Турции президент Дональд Трамп не раз обрушивал турецкую лиру. Всем не нравятся санкции, и все хотят показать, что дальше такая политика продолжаться не может. В этих заявлениях я вижу демонстрацию намерений серьезно бороться с активностью глобалистских структур и вести проактивную политику. Все понимают, что санкциями дело не ограничится, и потому, действуя самостоятельно, высказались в поддержку Турции. Это очень позитивно для региона в целом", - заключил директор Центра изучения новой Турции.

Заместитель генерального директора агентства Trend Гюльнара Мамедзаде, в свою очередь, указала, что Азербайджан и Турция традиционно поддерживают друг друга на политическом и дипломатическом уровнях. "Введение санкций со стороны США именно сейчас - это месседж о намерении планомерно давить на Турцию, в том числе, как на члена НАТО. Трехстороннее Заявление России, Азербайджана и Армении и организация совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме создали новую реальность в регионе, с предпосылками возникновения регионального формата взаимодействия между Россией, Турцией, Азербайджаном и другими странами с точки зрения безопасности и экономической кооперации. Видимо, эти перспективы беспокоят определенные круги в США и других странах Запада, в том числе, во Франции", - прежде всего ответила она.

"Россия, Турция и Азербайджан прочно отстаивают свои позиции в регионе. При этом победа Джо Байдена на президентских выборах в США уже позволяет говорить о том, что со следующего года американская политика на каспийско-кавказском направлении станет более активной, чем она была при Дональде Трампе. Уже сейчас в регион направляются месседжи, подобные этим санкциям против Турции за покупку С-400, сообщающие о намерении Запада всячески препятствовать становлению и укреплению отношений между Россией и Турцией", - добавила Гюльнара Мамедзаде.

"Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал на парад в Баку, он озвучил очень интересную мысль о создании новой платформы региональной безопасности, включающей шесть стран - Россию, Иран, Азербайджан, Турцию, Грузию и Армению, если Ереван откажется от реваншистских настроений и влияния внешних игроков. Сейчас, когда открываются коммуникации, такая платформа становится как никогда актуальной. Те силы, которые попытаются пробивать региональную безопасность, в скором времени начнут проявляться более активно, что может сказаться уже на внутриполитической ситуации, причем и в Иране, и в России. В последнее время предпринимаются очень серьезные попытки создать конфликтное напряжение между Россией и Турцией, между Турцией и Ираном, в СМИ ведется кампания по дезинформации с целью столкнуть интересы этих стран и не дать состояться региональному альянсу", - сообщила эксперт.

"Армения, к сожалению, пока продолжает подыгрывать намерениям Запада удержать влияние на регион. Вчера прошли в Ереване акции протеста, в том числе, с требованием реанимировать Минскую группу ОБСЕ и заменить российских миротворцев контингентом миротворческих сил ООН. Это часть серьезной политической игры, и нам очень важно сохранять единство стран региона, в том числе России, Турции, Ирана и Азербайджана. Азербайджан выполняет важную роль медиатора в каждом из геополитических форматов в регионе и предлагает очень серьезные проекты региональной экономической интеграции", - резюмировала Гюльнара Мамедзаде.

Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов также объяснил солидарность Ирана с Турцией по вопросу санкций пониманием санкционных целей и эффектов. "Иран прекрасно понимает, что такие незаконные санкции и несправедливость, когда без каких-либо объективных причин вводятся ограничения для того, чтобы задушить экономику суверенного государства, проводящего независимую внешнюю политику и не желающего быть вассалом США. Стоило Анкаре заявить о своих интересах, как последовали эти санкции, то есть несправедливость, которую США демонстрируют в отношении Ирана, теперь перекинулась на Турцию. Иран также прекрасно понимает, что серьезные ограничения в отношении Турции затруднят ирано-турецкие контакты", - обратил внимание он.

"Ирану это невыгодно, потому что Турция является тем окном в регионе для него, через которое Исламская Республика проводит свои счета и покрывает некоторые негативные моменты, связанные с экономикой. Для Ирана очень важно иметь серьезного соседа в виде Турции, который помог бы наладить экономику. В любом случае, Иран прекрасно понимает, что санкции в отношении Анкары незаконны и являются попыткой внести раскол в стабильность на Ближнем Востоке. Иранцы заинтересованы в том, чтобы американцы не вводили санкции против Турции, потому что они будут бить и по другим игрокам на Ближнем Востоке, в том числе по Ирану", - добавил Фархад Ибрагимов.

В синхронной поддержке Турции Россией, Ираном и Азербайджаном нет ничего удивительного. "Для России и Ирана Турция является стратегическим партнером, для Азербайджана - стратегическим союзником. Всем трем странам неприятно, что против Анкары вводится санкционное давление только потому, что она заявила о своих интересах. Поэтому все три страны и выступили с заявлениями, чтобы показать, что Турция не одинока, у нее есть друзья, которые осуждают действия американских властей. Кроме того, поддержка со стороны России и Ирана на дипломатическом уровне говорит и о том, что приоритеты Турции тоже сменились, для нее гораздо более важным стало партнерство регионального характера, а не членство в НАТО. Происходит формирование конструкции Иран-Россия-Турция-Азербайджан; уже есть геополитический треугольник Россия-Турция-Иран, Астанинский формат для разрешения конфликтов на Ближнем Востоке, способствующий созданию новой геополитической реальности в регионе", - сказал эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если прежде Турция и Иран были региональными соперниками, кто сильнее, кто престижнее, то теперь, когда их соперничество превращается в сотрудничество, это стало вызывать раздражение у Запада. Поэтому США решили санкциями наказать Турцию, показать, что, если она не откажется от независимой политики, ее может ждать судьба Ирана. Но это же означает, что Турции теперь необходимо продолжать и усиливать сотрудничество с Россией и Ираном, чтобы сохранить суверенитет. Уже известно, что новый президент США Джо Байден и его администрация настроены достаточно антитурецки, и в таких условиях Анкаре нужно или идти на уступки американцам, или создавать более активный формат взаимодействия с Россией и Ираном для обхода санкций", - заключил Фархад Ибрагимов.