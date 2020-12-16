Максим Шевченко посетил Исмаиллы

Российский политик, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, который выразил свою справедливую позицию в отношении зверств армян в Гяндже, побывал и в Исмаиллы.

Как передает Day.Az, гостя, прибывшего в село Ивановка Исмаиллинского района, молокане по обычаю встретили хлебом и солью. Состоялась встреча с участием старейшин, в честь гостя был накрыт стол с продукцией единственного действующего в Азербайджане колхоза. Молоканский фольклорный ансамбль культурного центра Ивановки исполнил песни и танцы. Затем гость ознакомился с действующим при центре музеем, детским садом, построенным Фондом Гейдара Алиева, и старинным молоканским домом, а также посетил памятник воинам Великой Отечественной войны. Шевченко встретился с сельчанами и поинтересовался их бытом, а также присутствовал на похоронах старца 1936 года рождения.

В рамках поездки гость также посетил село Буйнуз, Шахдагский национальный парк и ознакомился с туристическим потенциалом региона.

Отметим, что известный политик, журналист и общественный деятель Максим Шевченко всегда поддерживал позицию Азербайджана в справедливой борьбе нашей страны, в период 44-дневной войны он завоевал симпатию нашего народа, сыграв важную роль в доведении нашего голоса истины до мировой общественности.