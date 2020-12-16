В Ташкенте прошла онлайн-презентация книги азербайджанского политолога «Феномен Амира Тимура»

В Ташкенте прошла онлайн-презентация книги азербайджанского политолога Теймура Атаева "Феномен Амира Тимура".



На презентации, прошедшей по инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, приняли участие известные ученые Узбекистана.



Открывая мероприятие, заместитель директора Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Полад Зейналов дал сведения об Отечественной войне в Азербайджане, победе азербайджанских Вооруженных сил, а также рассказал о важности книги.



Профессор Ташкентского Государственного Педагогического Университета имени Низами Гянджеви Эркин Нуриддинов сказал, что в Азербайджане периодически создавались произведения о личности Амира Тимура и его деятельности в качестве полководца. Книга "Феномен Амира Тимура" заняла среди них достойное место.



Историк-ученый Шухрат Барлас поделился своим мнениям о книге, отметив, что пьеса "Хромой Тимур" великого азербайджанского поэта Гусейна Джавида является одним из самых ценных произведений, написанных об Амире Тимуре. Ученый отметил, что на сегодняшний день в мире написано более 600 работ о личности Амира Тимура. Среди них книги Юнуса Огуза "Амир Тимур - властитель мира" и "Амир Тимур к вершине".



Главный научный сотрудник Института Философии и Социологии НАНА, доктор филологических наук Айдын Ализаде подробно рассказал о феномене Амира Тимура и проанализировал его как великого стратега и полководца.



О достоинствах книги также рассказали профессора Нигина Шермухаммедова, Гульбахор Ашурова, Шохистахон Уляева, доцент Гульназ Саттарова, главный редактор украинского портала "Ислам для всех" Татьяна Ястремская и другие.



Выступавшие поздравили азербайджанский народ с победой в Отечественной войне.



Предисловие к книге написал историк, почетный доктор Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана Шухрат Барлас.



Спонсор издания - Назим Мусаев, азербайджанский бизнесмен, проживающий в Ташкенте.