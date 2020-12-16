Украинско-азербайджанское сотрудничество выйдет на более новый уровень развития

В 2020 году, как впрочем и всегда, партнерство между Украиной и Азербайджаном характеризуются тесной дружбой, сотрудничеством, взаимопониманием и самыми добрыми отношениями. О чем свидетельствует указ Президента Украины Владимира Зеленского, в котором он обозначил Азербайджан как одного из основных стратегических партнеров Украины.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал депутат Верховной Рады Украины Владимир Крейденко.

По его словам, Украина и Азербайджан остаются последовательными сторонниками территориальной целостности друг друга в признанных международным сообществом границах.

"Наблюдается положительная динамика роста нашего товарооборота за последние годы. Тем не менее, у наших стран есть огромный потенциал для дальнейшего роста взаимовыгодной торговли, который мы используем пока еще не в полную меру. Я уверен, что в списке украинской экспортной продукции, которую мы поставляем на мировые рынки, есть много того, что найдет своих потребителей в Азербайджане и наоборот", - добавил депутат Верховной Рады Украины.

Депутат подчеркнул, что позитивным моментом является то, что между лидерами наших государств Владимиром Зеленским и Ильхамом Алиевым установились очень хорошие и теплые отношения, что способствует выходу украинско-азербайджанского сотрудничества на новый, более качественный уровень развития. "Уверен, что это положительным образом скажется на нашем партнерстве в области энергетики, транспорта, инвестиций, авиастроения, сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной и спортивной сферах", - сказал Владимир Крейденко.