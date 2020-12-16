Названа дата проведения заседания Совета глав стран СНГ

18 декабря состоится заседание Совета глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет в формате видеоконференции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заседание пройдет под председательством Узбекистана.

На мероприятии планируется обсуждение текущего состояния и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также будут рассматриваться вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, в заседании примет участие и президент РФ Владимир Путин.