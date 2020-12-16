https://news.day.az/politics/1298932.html В Карабахе уничтожен армянский боевик
В Карабахе уничтожен армянский боевик
Армянский боевик Ваге Ованнесович Бабаян получил смертельное огнестрельное ранение в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Армении.
Инцидент произошел 15 декабря примерно в 14:17.
Отметим, что он умер при невыясненных обстоятельствах.
По одной из версий, его убили армянские военнослужащие.
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