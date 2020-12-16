В Карабахе уничтожен армянский боевик

Армянский боевик Ваге Ованнесович Бабаян получил смертельное огнестрельное ранение в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Армении.

Инцидент произошел 15 декабря примерно в 14:17.

Отметим, что он умер при невыясненных обстоятельствах.

По одной из версий, его убили армянские военнослужащие.