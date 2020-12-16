Пашинян прокомментировал возможность своей отставки

Вот уже больше месяца в Армении не утихают митинги и протесты. Акции с требованием отставки Пашиняна проходят почти каждый день.

Как передае Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сегодня Никол прокомментировал возможность своей отставки.

"Вопрос не в том, должен премьер-мининстр уходить или нет. Вопрос в том, кто должен решить это. Народ своим выбором должен решить, кто будет премьер-миинстром", - сказал Пашинян.