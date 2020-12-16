https://news.day.az/politics/1298943.html Пашинян прокомментировал возможность своей отставки
Пашинян прокомментировал возможность своей отставки
Вот уже больше месяца в Армении не утихают митинги и протесты. Акции с требованием отставки Пашиняна проходят почти каждый день.
Как передае Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сегодня Никол прокомментировал возможность своей отставки.
"Вопрос не в том, должен премьер-мининстр уходить или нет. Вопрос в том, кто должен решить это. Народ своим выбором должен решить, кто будет премьер-миинстром", - сказал Пашинян.
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