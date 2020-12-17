Армянские националисты проложили дорогу в ад собственному народу

В Армении по-прежнему активничают силы, которые считают, что война не закончена, что подписание Арменией трехстороннего заявления не означает акта о капитуляции. Они считают, что правительство Пашиняна просто оказалось не готово построить линию обороны, когда Азербайджан начал контрнаступательную операцию, и это единственная причина их поражения.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Тофик Аббасов, комментируя экстремистские настроения в Армении, призывы к реваншу и партизанской войне.

По словам Аббасова, проповедникам реваншизма кажется, что недостаточно был вовлечен в процесс личный состав армянских вооруженных сил, которые вроде бы обеспечили временный успех в ходе первой карабахской войны. Поэтому недобитые полевые командиры, которые попрятались за спинами российских военных в начале 90-х, сегодня говорят о реванше, партизанской войне, призывают создать правительства национального единения, собрать в кулак все возможности и так далее.

"Конечно, это очень опасный для армянской стороны тренд. Эта страна потерпела сокрушительное поражение от Азербайджана, потеряла практически 70 процентов своего военно-технического потенциала, понесла ощутимые потери в живой силе. Им до сих пор невдомек, что ситуация коренным образом изменилась, статус-кво больше нет, его разгромил азербайджанский лидер и азербайджанская армия.

Поражение во второй карабахской войне - это еще один урок армянской стороне, чтобы армяне осознали всю гибельность той линии, которую проводили на протяжении, нет, не тридцати, а ста лет. Созданная в те времена организация "Гнчак", активность "Дашнакцутюн" проложили армянскому народу дорогу в ад. Потому что нельзя находиться в состоянии перманентного противостояния с соседними странами, постоянно враждовать, принижать достоинство других народов и искусственно возвеличивать собственное.

Возьмем, например, то, что происходит вокруг албанского храма в Кельбаджаре. Армяне называют его своим, относят к 5-6-му векам, утверждают, что там каждый камень намолен и все такое. И не могут уяснить, что не только в 5-6-м, но даже в 12-13 веках никаких армян на этих территориях еще не было. Армяне - это случайная, поздняя нация Кавказа, которая оказалась здесь в результате русско-иранской войны 1826-1828 годов", - сказал политолог.

Армянские идеологи, отметил он, не понимают, что, тиражируя свои сказки и легенды о высоком происхождении и некоем цивилизационном значении армян, играют злую шутку с собственным народом. Мыслящим армянам следует понять, что время для этого топорного экспериментаторства вышло.

Аббасов напомнил, что тридцать лет назад, воспользовавшись услугами международных сил, продажного окружения советского, а потом и российского руководства, армяне перехватили инициативу. За них воевали десантники Псковского воздушно-десантного полка, Пензинcкого полка, русские шли впереди, а за ними, прячась за их спинами, шли армянские, скажем так, не совсем состоявшиеся военные. Это, подчеркнул азербайджанский политолог, было время временного успеха. И прав был Левон Тер-Петросян, когда призывал армян не обольщаться, так как они выиграли не войну, а только одно сражение, звал договариваться с Азербайджаном, так как никогда мир не признает оккупированные территории армянскими. Но не был услышан. В результате мракобесы, экстремисты и провокаторы вроде Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, узурпировали власть, отстранили законного президента и установили собственное правление военной хунты.

"Сейчас в Армении, конечно, есть люди, которые отдают себе отчет в том, что вся партия проиграна безо всяких "но", и понимают, что нужно остановиться. Те радикалы, которые выставляют Пашиняну ультиматумы, не осознают, что кто бы не пришел на его место, это ничего не изменит. Если Армения хочет восстановить себя после этого проигрыша, она должна разобраться в собственных ошибках, а не вынашивать реваншистские планы. Реваншизм означает, что Армения будет снова разбита, и на этот раз окончательно.

Если армяне найдут в себе мудрость и благоразумие, то поймут, что потерпели поражение за совершавшиеся ими в течение ста лет ошибки. Это не есть личная трагедия Никола Пашиняна, это трагедия всего армянского политического кластера, который пропагандировал отчуждение, проводил внутри страны политику мононациональности, осуществлял последовательную политику тюркофобии и исламофобии. Для того, чтобы отказаться от этого скандального и губительного наследия и изменить судьбу своего народа, им нужно прислушаться к голосу разума. К тем людям, кто не страдает бациллами исламофобии и тюркофобии. В противном случае армяне и Армения так и останутся контристорическим явлением.

Им нужно самоочиститься и обратиться к мнению тех, кто осознает, что путь к успеху и развитию лежит через взаимодействие и нормальное сосуществование с соседними народами. В противном случае Армении ничего не светит", - заключил Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева