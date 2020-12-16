Антитурецкие санкции США - проявление несправедливости и двойных стандартов

Предвзятое отношение США к Турции связано именно с закупкой зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Это санкции, вытекающие из политических, экономических и военных интересов.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

Он сообщил, что санкции предусматривают внесение руководящих лиц военно-промышленного комплекса Турции в "черный список".

"Официальная Анкара заявила, что предпримет необходимые шаги в связи с этим. Думаю, что эти санкции могут свидетельствовать об отсутствии доверия к НАТО и США.

В этой связи США должны учитывать, что Турция - одна из стран с самой сильной армией в НАТО. Следовательно, то, что закупала Турецкая Республика для своих ВВС, а также, каким образом она это делала, не должно было привести к санкциям. Другая проблема заключается в том, что в прошлом, когда Турция обращалась к США с просьбой о закупке ЗРК "Patriot", Соединенные Штаты не приняли решение о продаже этих ракет, поэтому она обратилась к России и подписала соглашение о закупке ЗРК С-400.

Дело не в том, что это ЗРК российского производства. Ведь известно, что у ВВС Греции тоже есть ракеты С-400. Как такое возможно, что и Греция, и Турция являются членами НАТО, но санкции вводятся только против Турции?!

Турция также предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО. Однако Соединенные Штаты никак не отреагировали на эту инициативу. В свое время вопрос об отказе США продавать Турции истребители F35 был встречен в Турецкой Республике неоднозначно. Поэтому она начала производить собственный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Bayraktar", и, как известно, эти БПЛА успешно прошли испытания в Карабахской войне, доказав свою эффективность.

Помимо этого, Турция производит танки "Алтай", современные вертолеты и другое высокотехнологическое вооружение, занимая определенное место в мире по продаже самого серьезного оружия", - отметил Арзу Нагиев.

Депутат подчеркнул, что Соединенные Штаты опасаются растущего влияния Турции, а также не одобряют её сближение с России, и хотят нанести некоторые удары по военно-промышленному комплексу Российской Федерации через Турцию.

"Генеральный секретарь НАТО также продемонстрировал озабоченность по поводу этого вопроса и, выразив сожаление, отметил, что США не должны были вводить санкции в отношении Турции. Потому что между государствами, представленными в одном военном блоке, не может быть таких процессов.

Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях считает неприемлемыми односторонние санкции, введенные США против Турции в отношении закупок ракет С-400, считает это проявлением несправедливости и двойных стандартов. Азербайджанская сторона всегда рядом с Турцией и поддерживает её. Тот факт, что обе страны находятся в состоянии взаимной поддержки, вновь проявил себя в урегулировании карабахского конфликта. Считаю, что США должны сделать серьезные выводы из этих процессов. Некоторые переговоры между министром иностранных дел Турции и госсекретарем США уже состоялись, Турецкая Республика выразила свое недовольство. Эти процессы, прежде всего, серьезный удар по НАТО", - добавил Арзу Нагиев.