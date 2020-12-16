https://news.day.az/politics/1298956.html Мария Захарова сделала заявление об обмене пленными между Азербайджаном и Арменией
Мария Захарова сделала заявление об обмене пленными между Азербайджаном и Арменией
"Процесс обмена военнопленными продолжается".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что некоторое время назад при посредничестве российских миротворцев состоялся обмен пленными между Азербайджаном и Арменией.
М.Захарова отметила, что этот процесс продолжается.
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