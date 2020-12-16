Полномочия российских миротворцев в Карабахе и другие вопросы должны решаться сторонами в рабочем порядке

"Все заявления, которые делаются в связи с Нагорным Карабахом, должны быть нацелены для достижения главной цели".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что все заявления, которые делаются сторонами конфликта, а также региональными и нерегиональными игроками в связи с Нагорным Карабахом, должны быть направлены на решение главной цели - долгосрочного мира и полноформатного урегулирования.

"Все, что касается конкретных деталей, полномочий, ситуации на местах, функциональных обязанностей, зоны ответственности, все эти вопросы могут и должны решаться в рабочем порядке между сторонами. Мы ведем диалог с Баку и Ереваном по всем существующим каналам. Поэтому вопросы, возникающие у сторон, мне кажется, необходимо решать именно в таком ключе", - подчеркнула представитель МИД России.