https://news.day.az/politics/1298999.html МИД Азербайджана провел телефонный разговор с госминистром Великобритании
МИД Азербайджана провел телефонный разговор с госминистром Великобритании
16 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому соседству и американскому региону Венди Мортон, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.
Стороны также обсудили тему изменения климата и сокращения вредных выбросов в атмосферу, поддержку инициатив в рамках ООН в данном контексте, а также сотрудничество в сфере энергетики и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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