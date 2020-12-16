В Армении объявили всеобщую забастовку

Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, намерена организовать 22 декабря всеобщую забастовку, массовые акции протеста и окружить здание правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в среду представитель верховного органа оппозиционной партии Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, завершая оппозиционное шествие.

В среду в Ереване прошло шествие противников Пашиняна.

"Во вторник (22 декабря) мы начинаем всеобщую забастовку и массовые акции протеста по всей стране, в 12.00 окружаем здание правительства", - сказал Сагателян.

На этой неделе, по его словам, пройдет шествие в четверг, а на субботу запланирован митинг и траурное шествие.