В Армении объявили всеобщую забастовку
Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, намерена организовать 22 декабря всеобщую забастовку, массовые акции протеста и окружить здание правительства.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в среду представитель верховного органа оппозиционной партии Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, завершая оппозиционное шествие.
В среду в Ереване прошло шествие противников Пашиняна.
"Во вторник (22 декабря) мы начинаем всеобщую забастовку и массовые акции протеста по всей стране, в 12.00 окружаем здание правительства", - сказал Сагателян.
На этой неделе, по его словам, пройдет шествие в четверг, а на субботу запланирован митинг и траурное шествие.
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