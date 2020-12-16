Как Семена Пегова-Габрелянова избили в прямом эфире на Первом канале

Почему блогер Семен Пегов до сих пор не привлечен к ответственности за разжигание межэтнической ненависти, распространение дезинформации в интересах иностранных сил, направленной на антироссийские цели? Причем разжигает вражду он не только, находясь на территориях Азербайджана, но и ряде других стран.

Семен Пегов - продукт и агент российского медиамагната Арама Габрелянова - ярого армянского дашнака, создавшего в России провокационную сеть агентов типа Пегова. Габрелянов является настоящим автором проекта WarGonzo, а Семен Пегов - исполнитель, продажный блогер, зарабатывающий на антироссийских проектах.

Каждая провокация этой группы - предмет для серьезного внимания со стороны ответственных служб. Однако, чтобы ни творили Пегов и Габрелянов, ничего не меняется. Они продолжают устраивать опасные провокации. Отсюда напрашивается вывод: если Семен Пегов (и Арам Габрелянов) еще не привлечены к ответственноси, значит, их провокации кому-то нужны, и их услугами пользуется вся шпионская сеть с армянским этническим компонентом, разбросанная по России. Примечательно, что сам Габрелянов стоит в стороне, пока всю ненависть на себя берет именно Пегов - к нему, мягко говоря, не очень доброе отношение везде, где он появляется.

И вот однажды, в эфире пропагандисткой передачи Шейнина на Первом канале "рыжего дурачка" избили в прямом эфире за все вранье, что он сливал в Сеть.

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